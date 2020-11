Perenboer David is niet meer samen met Sarah, de vrouw die hij uiteindelijk verkoos boven Rebecca. Hij was nooit echt verliefd op haar en toen hij het uitmaakte, kwam dat hard aan bij Sarah. “Vrienden blijven was niet echt een optie”, vertelt hij.

Gisteren zagen we in ‘Boer zkt Vrouw’ dat perenboer David (37) intussen uit elkaar is met Sarah (32). Jammer, want tijdens hun verblijf in Cap Gris Nez zagen ze er erg verliefd uit. Toch is het bij David enkel bij een vonk gebleven. “Van echte verliefdheid is er van mijn kant nooit sprake geweest. Ik wil in vuur en vlam staan, en dat was niet het geval. Pas op, Sarah is een aantrekkelijke vrouw en ik vond die trip zalig. Anders had ik haar daar nooit gekust. Na onze reis wilde ik haar rustig beter leren kennen en daar hebben we ook werk van gemaakt. Maar ik voelde al snel dat mijn gevoelens voor haar niet genoeg waren voor een relatie. Dat heb ik haar ook meteen verteld”, legt hij uit in Story.

Valse hoop

Dat was een zware dobber voor de verliefde Sarah, die het slechte nieuws niet echt zag aankomen. “Ze was ervan aangedaan, wat ik volledig begrijp. Van haar kant was er wel sprake van verliefdheid en ze hoopte dat we een koppel zouden worden. Ik had haar tijdens de reis al duidelijk gemaakt dat ik niet het grote vuur voelde, maar zij voelde dat blijkbaar niet zo aan. Boos is ze gelukkig niet, maar onze wegen zijn na dat gesprek wel gescheiden. Ik heb nog wel contact gezocht met haar, maar zij kreeg dan telkens valse hoop. Vrienden blijven was dus niet echt een optie, en dan stopt het, helaas”, klinkt het.

Vlinders in buik

Intussen heeft David niet stilgezeten en heeft hij zelfs al gevoelens voor een andere vrouw. “Ik ben nog vrijgezel, maar wel opnieuw aan het daten. Via sociale media heb ik een toffe en aantrekkelijke vrouw leren kennen met wie ik dagelijks berichten stuur en al twee keer afgesproken heb. We kunnen goed babbelen, er is een klik. En ja, nu voel ik vlinders. Maar het is natuurlijk allemaal nog heel pril. We zien wel hoe het loopt, ik wil niets overhaasten”, besluit hij.

