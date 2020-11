Harry Styles ging vorige week de geschiedenisboeken in als eerste man ooit die alleen de cover van het gerenommeerde modemagazine ‘Vogue’ mocht versieren. Dat deed hij echter in een bijzondere outfit: een jurk. Hoewel de zanger geprezen wordt om zijn verruimende blik op gender, krijgt hij ook bakken kritiek.

Nog nooit mocht een man alleen op de cover van Vogue prijken, maar niemand minder dan superster Harry Styles is de eerste die 128 jaar traditie mag doorbreken. Aan het decembernummer van het gerenommeerde modemagazine zit echter ook een vrouwelijk kantje, want de 26-jarige zanger dook voor de fotoshoot in de vrouwencollectie van Gucci.

Dat Styles in een jurk en een rok poseert, schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. De conservatieve Amerikaanse politiek commentator Candace Owens stak het vuur aan de lont met een tweet. “Geen enkele maatschappij kan overleven zonder sterke mannen. In het Oosten weten ze dit al. In het Westen is de gestage feminisering van onze mannen op hetzelfde moment dat het marxisme aan onze kinderen wordt onderwezen geen toeval. Het is een regelrechte aanval. Breng mannelijke mannen terug”, schrijft ze.

“Je bent zielig”

De bewuste tweet werd al meer dan 100.000 keer geliket en wordt duchtig becommentarieerd. In die commentaren treden sommige twitteraars Owens bij, terwijl andere Styles’ kledingkeuze vurig verdedigen. “Je bent zielig”, luidt het droge antwoord van actrice en regisseur Olivia Wilde, die Harry Styles als hoofdrolspeler van haar nieuwe film castte. Dat antwoord heeft intussen al een stuk meer likes dan de tweet van Owens.

Ook Lord of The Rings-ster Elijah Wood en ‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil steken Styles een hart onder de riem. Die laatste schrijft: “Harry Styles is super mannelijk, want mannelijk is wat je maar wilt, niet wat sommige onzekere, giftige, vrouw-hatende, homofobe eikels besloten dat het honderden jaren geleden was.”

Styles: “Vrouwenkleren zijn geweldig”

Het is niet de eerste keer dat Harry Styles in vrouwelijke kledij of accessoires zoals parelkettingen en oorbellen verschijnt. Het voormalige ‘One Direction’-lid staat erom bekend veel te experimenteren met zijn genderidentiteit, en heeft daardoor een stevige fanbasis in de LGBTQ+-gemeenschap en bij de jongeren van de meer genderfluïde Generatie Z vergaard.

In het interview met Vogue legt Styles uit waarom hij dat doet. “Niet omdat ik er homo uitzie, of omdat ik er hetero uitzie, of omdat ik er biseksueel uitzie, maar omdat ik vind dat het er cool uitziet”, klinkt het simpelweg. “Wanneer ik ga winkelen, betrap ik mezelf er soms op dat ik naar de vrouwenkleren kijk en denk: ‘Die zijn geweldig’.”

“Kleding is er om plezier mee te hebben, te experimenteren en mee te spelen. Het is echt opwindend dat al die grenzen gewoon aan het afbrokkelen zijn”, zegt de zanger, die zijn vestimentaire en muzikale mosterd haalt bij genderfluïde sterren als David Bowie, Prince, Elvis, Freddie Mercury en Elton John. “Als je hokjesdenken à la ‘Er is kleding voor mannen en er is kleding voor vrouwen’ weghaalt, als je alle barrières wegneemt, gaat er een wereld voor je open.”

Te braaf

Ook uit progressieve hoek komt er echter kritiek op de Vogue-cover. Zo wijzen sommigen erop dat Vogue het nog braafjes – té braaf – houdt door een witte, cisgender (iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortgeslacht, nvdr.) man op de cover te zetten. Het waren immers zwarte transvrouwen die het eerst experimenteerden met gendervrijheid, vaak op straffe van de dood. Een zwarte transvrouw op de cover zou dus niet alleen respectvol, maar ook een écht statement zijn, zo klinkt het.

