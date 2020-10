Heugelijk nieuws voor Jolien en Herbert, die in 2017 meededen aan ‘Temptation Island’. Ze worden binnenkort voor de tweede keer mama en papa.

Hun passage in ‘Temptation Island’ verliep niet vlekkeloos, maar enkele weken nadien was alles weer koek en ei tussen het Vlaamse koppel. Beste bewijs van hun grote liefde voor elkaar was de geboorte van hun eerste kindje, Emilio, in november 2018.

Baby nummer twee

En nu is het opnieuw prijs. Jolien kondigde het leuke nieuws aan op Instagram. “We kunnen het niet langer geheimhouden. In maart zijn we met z’n viertjes. Baby nummer twee is op komst”, klinkt het.

