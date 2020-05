Tijdens haar dreamdate met Matthieu legt Elke uit dat ze nog steeds niet zeker is of ze wil breken met Arda.

De relatietest op ‘Temptation Island’ is niet geslaagd voor Arda, die zijn vriendin Elke bedroog met verleidster Eline. Toch twijfelt Elke nog over het feit of ze hem het bedrog al dan niet kan vergeven. “Dat weet ik niet. Op dit moment voelt het nog alsof ik samen ben met Arda. En ja, willen. Ik weet niet of ik het wil. Ik zie hem gewoon nog supergraag. Ik mis hem ook enorm. Ik ben gewoon bang dat als ik ooit iemand anders heb dat dat niet meer zo gaat zijn. Ergens twijfel ik nog, sowieso”, klinkt het.

Het bericht ‘Temptation’-Elke twijfelt nog over Arda: “Ik zie hem graag en mis hem enorm” (video) verscheen eerst op Metro.