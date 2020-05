Popsterren Lady Gaga en Ariana Grande stuurden vandaag hun nummer ‘Rain On Me’ de wereld in. Enkele fans konden hun enthousiasme niet bedwingen en vonden een creatieve manier om de release vanuit hun kot te vieren.

Een week geleden kondigde het duo de samenwerking aan op social media. In afwachting van de videoclip, die morgen online komt, vertellen fans al twitterend hoe zij thuis volledig losgaan om het nieuwe nummer te vieren.

me performing for my shower because clubs are still closed #rainonme pic.twitter.com/pkvATlA2Tz — bishy (@thatsobishen) May 22, 2020

Drukke muziektijden

Voor beide Amerikaanse artiestes met Italiaanse roots is het – ondanks de coronacrisis – een bewogen periode in muziekland. Begin mei verraste Grande met ‘Stuck With You’, een nummer waarop ook Justin Bieber te horen is. De opbrengst van de samenwerking gaat naar ‘First Responders Children’s Foundation’. Die organisatie biedt steun aan kinderen wiens ouders overleden doordat ze werkten in de hulpverlening. Gaga bracht enkele weken geleden al de single ‘Stupid Love’ uit, dat net zoals ‘Rain On Me’ te horen zal zijn op haar volgende en zesde album ‘Chromatica’. Het volledige album verschijnt op 29 mei.

