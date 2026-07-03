Tanja Dexters verklapt met wie ze graag een onenightstand zou hebben: “Er kwam zever uit mijn mondhoeken gelopen”

Tanja Dexters verklapt in een interview met wie ze wel eens het bed zou willen delen. “Ik val altijd op acteurs die ik supergeil en aantrekkelijk vond in een film”, klinkt het.

Ook al is ze sinds 2023 getrouwd met autohandelaar Michael Peeters (46), fantaseren over een onenightstand mag af en toe ook wel. In de Humo-rubriek ‘Tussen Hemel & Hel’ laat Tanja Dexters haar fantasie de vrije loop. “Oef! Dat gaat een gangbang worden, vrees ik. Typisch iets voor vrouwen, denk ik, maar ik val altijd op acteurs die ik supergeil en aantrekkelijk vond in een film. Ik heb dat gehad met Keanu Reeves in Speed, Johnny Depp in Pirates of the Caribbean en zeker ook met Brad Pitt in Troy. Die ene scène waarin hij seks heeft in een tent op het strand van Troje? Wáááh! Er kwam zever uit mijn mondhoeken gelopen, letterlijk! Dus om op je vraag te antwoorden: geef mij maar een trio met Brad Pitt en die ene acteur uit The Hangover. Bradley Cooper! Wat een man”, droomt ze weg.

Seksuele chemie

Gevraagd naar wat voor haar het ultieme lichamelijke genot is, antwoordt de 49-jarige voormalige Miss België het volgende: “Een orgasme. Klinkt dat oppervlakkig? Ja kijk, God heeft ons orgasmes gegeven opdat we ons zouden voortplanten. Het is het genot dat ervoor zorgt dat wij nog niet uitgestorven zijn. Halloo-hoo! Dus waarom zou dat dan oppervlakkig zijn? Pas op, ik heb respect voor mensen die een paar maanden wachten voor ze met een nieuwe partner de koffer induiken. Maar zelf ben ik altijd zo snel mogelijk tot de daad overgegaan, want seksuele chemie is een puzzelstukje dat voor mij moet kloppen.”

Het volledige interview kan je HIER lezen.

Foto: Instagram