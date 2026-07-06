Bab Buelens geniet in bikini van vakantie: “Wat zie je er knap uit!” (foto)

Bab Buelens oogst heel wat lof met een prachtige vakantiefoto. “Zo mooi allemaal”, klinkt het in de reacties.

Bab Buelens en haar man Vincent Banić nemen een welverdiende pauze in de Kroatische kuststad Split. De 32-jarige zangeres en voormalige ‘Familie’-actrice deelt op Instagram enkele vakantiekiekjes. Zo zien we haar in bikini genieten van de zon, bewondert het koppel een adembenemende zonsondergang en dineren ze op een wel héél unieke plek. “Een teken van leven”, schrijft ze erbij.

Warme woorden

Haar 215.000 volgers gunnen hen alle geluk. “Geniet er maar van met z’n tweetjes. Jullie verdienen het”, “Wat zie je er knap uit!”, “Zo mooi allemaal”, “Fijne vakantie!”, en “Prachtige vrouw”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram