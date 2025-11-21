Tanja Dexters pakt uit met elegante outfit: “Heel stijlvol!” (foto)

Tanja Dexters oogst heel wat lof met een opvallende outfit. “Prachtige foto”, klinkt het in de reacties.

Dat Tanja Dexters een oog heeft voor mode, mag intussen wel duidelijk zijn. Ook nu bewijst de 48-jarige ex-Miss België dat opnieuw. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze een korte, nauw aansluitende jurk met een diepe V-hals draagt, gecombineerd met een opvallende faux-fur mantel in wit en bruin. Haar look wordt afgewerkt met zwarte haklaarsjes, een designerhandtas en een strak opgestoken kapsel voor een elegante, glamoureuze uitstraling. “Let’s Bubble”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar 82.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Knappie”, “Prachtige foto”, “Heel stijlvol!” en “Heel mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram