HomeNieuwsEntertainmentTanja Dexters pakt uit met elegante outfit: "Heel stijlvol!" (foto)
Entertainment

Tanja Dexters pakt uit met elegante outfit: “Heel stijlvol!” (foto)

Den B.
Door Den B.
0

Tanja Dexters oogst heel wat lof met een opvallende outfit. “Prachtige foto”, klinkt het in de reacties.

Dat Tanja Dexters een oog heeft voor mode, mag intussen wel duidelijk zijn. Ook nu bewijst de 48-jarige ex-Miss België dat opnieuw. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze een korte, nauw aansluitende jurk met een diepe V-hals draagt, gecombineerd met een opvallende faux-fur mantel in wit en bruin. Haar look wordt afgewerkt met zwarte haklaarsjes, een designerhandtas en een strak opgestoken kapsel voor een elegante, glamoureuze uitstraling. “Let’s Bubble”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar 82.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Knappie”, “Prachtige foto”, “Heel stijlvol!” en “Heel mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Andy Peelman vindt zichzelf een goede minnaar en legt uit wat zijn geheim is
Volgend artikel
Pommeline Tillière deelt sensuele lingeriefoto: “Wauw, schoonheid!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel