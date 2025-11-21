Andy Peelman vindt zichzelf een goede minnaar en legt uit wat zijn geheim is

Televisiegezicht en ondernemer Andy Peelman geeft in een interview enkele tips mee voor een goed seksleven. “Er zijn mensen die al jaren samen zijn en op seksueel valk amper iets van elkaar weten”, klinkt het.

Andy Peelman werd onlangs uitgenodigd in het JOE-programma ‘Datenight’ van Tess Goossens. De 42-jarige acteur en presentator praatte onder meer over zijn seksleven. Wanneer Tess hem vraagt of hij een goede minnaar is, antwoordde hij positief. Wat zijn geheim is? “Communiceren. Vragen aan je partner wat hij of zij graag heeft. Dingen bespreekbaar maken. En het ook zeggen wanneer je dingen niet leuk vindt. Dat draagt bij tot een goede relatie in de ruimste zin van het woord. Als je iets leuk vindt, zeg dat. Leer elkaar kennen. Er zijn mensen die al jaren samen zijn en op seksueel valk amper iets van elkaar weten”, aldus Andy.

Extra gekreun

Blijft de vraagt op welk moment je zo’n dingen best aangeeft. “Stel: ze wrijft over mijn knie en ik vind dat leuk. Door dan een paar keer extra te kreunen geef je aan dat je dat leuk vindt. Zij snapt dan dat wanneer ze over zijn knie wrijft hij dat plezant vindt. Ook nadien moet je kunnen zeggen dat het tof was dat je partner iets heeft aangegeven, of dat nu leuk of niet leuk was. Dan moet je dat uiteraard ook van elkaar kunnen verdragen”, besluit hij.

Het bewuste videofragment kan je HIER bekijken.

Foto: JOE