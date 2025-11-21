Pommeline Tillière deelt sensuele lingeriefoto: “Wauw, schoonheid!”

Pommeline Tillière heeft een leuke foto gedeeld op Instagram. “Jij bent zo mooi en sexy”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Pommeline Tillière poseert op Instagram in een zwart lingeriesetje. De 31-jarige tattoo-artieste – die in één klap bekend werd door haar deelname aan ‘Temptation Island 2017’ – postte het kiekje naar aanleiding van haar iets gewaagdere Instagrampagina. Sinds 2022 heeft Pommeline ook een account op OnlyFans. “Op mijn andere pagina laat ik nog een andere kant van mezelf zien… meer confidence, meer vibes, een tikje sexyer – zonder grenzen te overschrijden”, knipoogt ze bij het kiekje.

Sprakeloos

Haar volgers vinden dat ze er opnieuw prachtig uitziet. “Topper”, “Jij bent zo mooi en sexy”, “Wauw, schoonheid!”, “Die heuptattoos zijn zo mooi geworden” en “Geen woorden voor!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram