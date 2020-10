Tanja Dexters en Willy Sommers hebben beiden positief getest op het coronavirus. Dat bevestigen respectievelijk Het Laatste Nieuws en RINGtv.

Voor de schlagerzanger is het een nachtmerrie die uitkomt, want met zijn 68 jaar behoort hij tot de risicogroep. “Ik ben zó geschrokken”, zo laat hij weten aan HLN. “Gelukkig had ik enkel wat spierpijn, hopelijk blijft dat zo.” Sommers zal de komende twee weken met zijn gezin thuis in quarantaine blijven en opgevolgd worden. Optreden zit er dus niet in, zowel om medische als praktische redenen, want culturele evenementen worden momenteel niet meer toegelaten.

Rechtbank

Voor Tanja Dexters was het evenwel schrikken. Ondanks dat ze voor haar werk naar onder meer Marbella en Rome moest, bleef ze naar eigen zeggen uiterst voorzichtig. “Ik ben helemaal niet roekeloos. Ik was de eerste die in winkels rondliep met een mondmasker, ben uiterst voorzichtig om Valentina (haar dochtertje, red.) niet in gevaar te brengen en onderga bij elke verplaatsing een test en een quarantaine. Ik ben inmiddels al 6 keer getest”, zo reageerde ze.

Wellicht is ze besmet geraakt door één van de werknemers van haar vriend. Hij testte eerder al positief. Normaal zou Dexters zich vrijdag op de rechtbank moeten aanmelden omwille van een verkeersongeval eind 2019, maar dat wordt nu dus moeilijk. “Het is niet zo dat ik er vanonder wil muizen”, liet ze nog optekenen. Veel beterschap aan beiden!

Foto: Instagram