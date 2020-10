Vorige week werd Kim Kardashian veertig en dat feestje werd – ondanks het coronavirus – toch gevierd. In een special van Keeping Up With The Kardashians werd de socialite verrast met een surprise party. Maar Kim zou Kim niet zijn als ze niet groots uitpakte op haar veertigste verjaardag. Coronavirus of niet, ze vierde haar verjaardag alsnog op een privé-eiland.

Girls just wanna have sun pic.twitter.com/1jFfva1rrV — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 28, 2020



Er waren overigens meerdere feestjes om Kims mijlpaal te vieren. Zo huurde ze een privé-eiland af om met haar dierbaarste vrienden en familie haar verjaardag te vieren. Op Twitter vertelt Kim Kardashian erover: “40 jaar en ik voel me zo nederig en gezegend. Er is geen enkele dag die ik als vanzelfsprekend beschouw, vooral in deze tijden dat we allemaal herinnerd worden aan de dingen die er echt toe doen.” Ze vervolgt: “Na twee weken gezondheidsschermen en quarantaine, verraste ik mijn naaste kring met een reis naar een privé-eiland, waar we even konden doen alsof alles normaal was.”

“Maakt me nederig”

Maar daarmee houdt het nog niet op. “We dansten, fietsten, zwommen in de buurt van walvissen, kajakten, keken naar een film op het strand en nog veel meer. Ik realiseer me dat dit voor de meeste mensen niet realiseerbaar is. Ik word er maar weer eens aan herinnerd hoe bevoorrecht mijn leven is en dat maakt me nederig”, zegt Kardashian.

Reacties op Twitter

Hoe goed Kim Kardashian het ook bedoeld mag hebben, op Twitter krijgt ze ervan langs. Volgens de vele reageerders heeft ze geen idee van de realiteit. Een privé-eiland is voor de meeste mensen altijd onbereikbaar. En dus deed Twitter waar het goed in is, en werd het overspoeld met mensen die hun eigen versie van de tweets deelden, met screenshots van Game Of Thrones tot Midsommar en Mamma Mia tot Parasite.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/3gQ44cJHGd — Bayo (@fagboo) October 28, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/jLmO3e94iW — The Hunger Games (@TheHungerGames) October 28, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/HcNrQr6NYl — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/HcNrQr6NYl — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/HcNrQr6NYl — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/EEa9fzECPE — Maureen Lee Lenker (@themaureenlee) October 27, 2020

Het bericht Kritiek op Kim Kardashian die verjaardag viert op privé-eiland verscheen eerst op Metro.