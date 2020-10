Gert Verhulst was, samen met zijn dochter, te gast in ‘Vandaag’, het praatprogramma van Danira Boukhriss.

En dat leverde een primeur op. Gert en Marie zongen samen ‘De glimlach van een kind’. Beelden van hun optreden vind je onderaan dit artikel terug.

Maar Gert kwam uiteraard niet alleen om wat te zingen. Hij praatte ook over het feit dat de cultuursector wéér op slot is moeten gaan. Ook komt hij met een duidelijk alternatief.

Korte pijn

“Als we in totale lockdown zouden gaan, zijn we er in twee weken vanaf. De hele korte pijn. En ik denk dat dat op termijn veel minder schade zou aanrichten dan de schade die we nu aan het aanrichten zijn. Als we weten dat het voor veertien dagen is, is het nog overzichtelijk. Nu weten we het niet”, aldus Gert.

Eerder dit jaar gebeurde het wel vaker dat er geen duidelijk perspectief gegeven werd aan de sector. Voorbereidingen waren keer op keer een maat voor niets. “We begrijpen het allemaal. En ik zeg niet dat ze dit wel allemaal (optredens, theatervoorstellingen,… red.) moeten laten doorgaan, want de situatie is dénk ik meer dan ernstig. Maar het is wel heel frustrerend natuurlijk”, klinkt het.

Maar Gert wil niet klagen en begrijpt dat het ook voor, bijvoorbeeld, caféhouders en acteurs zeer barre tijden zijn. “Zonder perspectief, dat is het moeilijkste”, besluiten Gert en Danira haast in koor. Kijk maar:

En, zoals beloofd, ook nog het mooie duet van vader en dochter:

Foto: still – Bron: VRT/Vandaag