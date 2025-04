Sporza-commentator Ine Beyen straalt in zomerse outfit: “Prachtige foto!”

Ine Beyen heeft een opvallende foto gedeeld en die blijft niet onopgemerkt. “Zeer elegante en knappe sportvrouw”, luidt het enthousiast in de reacties.

Ine Beyen is tegenwoordig een vaste waarde op het televisiescherm. Bij zowat elke wielerwedstrijd is Beyen van de partij, vaak in het gezelschap van Ruben Van Gucht. Maar ook naast de koers weet de 37-jarige voormalig wielrenster te charmeren. Op haar recente zomerse kiekje draagt ze een blouse met uitgesproken bloemenprint en volumineuze ruffelmouwen – stijlvol en helemaal klaar voor de zomer.

Klassevol

Haar meer dan 60.000 volgers zijn laaiend enthousiast over de look. “Wow, Ine, je ziet er weer adembenemend mooi uit”, “Schoonheid”, “Zeer elegante en knappe sportvrouw”, en “Prachtige foto!”, reageren haar fans enthousiast. “De beste sportcommentator van de VRT”, besluit een laatste volger nog.

Foto: Instagram