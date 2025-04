Ruben Van Gucht lokt naast collega Ine Beyen reacties uit met opmerking (foto)

Ruben Van Gucht heeft op Instagram enkele foto’s gedeeld van zijn werk tijdens de Ronde van Vlaanderen. Zijn opmerking erbij wordt door velen echter als dubbelzinnig beschouwd…

Afgelopen weekend was het weer genieten van de 109de editie van de Ronde van Vlaanderen. Voor Sporza nam Ruben Van Gucht het commentaar op zich, samen met collega Ine Beyen. De 38-jarige presentator deelde op Instagram twee kiekjes van zijn ervaring: eentje van zichzelf aan de eindmeet en eentje met Ine Beyen. “We ♥️ Vlaanderens Mooiste!”, schreef hij bij de foto’s, doelend op de iconische wielerwedstrijd, al vermoeden zijn volgers dat hij ook wel een beetje een knipoog gaf naar zijn knappe collega.

Compliment

“Yes she is!”, reageert iemand op zijn opmerking. “Mooi compliment voor Ine”, “Goed uitgelokt… allebei”, “Bedoel je Ine?”, “Links of rechts?”, lezen we verder in de comments. “Mooi koppel! Moet kunnen”, insinueert een laatste volger nog.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram