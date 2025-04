Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ poseert languit in badpak: “Mooiste vrouw!” (foto’s)

Op Instagram pakt Amy De Winter uit met enkele straffe foto’s.

De dame, die velen momenteel leren kennen via ‘The Real Housewives of Antwerp’ doet het met haar meer dan 63.900 volgers bijzonder goed op Instagram. Geregeld deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was onlangs niet anders.

Zo zien we op het eerste van onderstaande prentjes Amy De Winter poseren in een mooi badpak. Zelf voegt ze niet gek veel info toe, maar haar fans laten wel volop van zich horen.

“Mooiste vrouw!”

Aan een snel tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooiste vrouw”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.