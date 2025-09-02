HomeNieuwsEntertainmentSporza-commentator Ine Beyen oogst lof: "Pracht van een vrouw!" (foto)
Sporza-commentator Ine Beyen oogst lof: “Pracht van een vrouw!” (foto)

Ine Beyen maakt haar fans weer blij.

Met zo’n 64.900 zijn ze, de Instagram-volgers van de Sporza-commentator. Het is dan ook logisch dat Ine regelmatig nieuwe beelden op haar pagina plaatst. En dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaande reeks poseert de dame voor de lens. Verder laat ze weten aan wie ze haar make-up en juwelen te danken heeft. Haar fans hebben echter ook nog wat te vertellen, zo blijkt.

“Pracht van een vrouw!”

Al snel stromen de enthousiaste reacties binnen. “Pracht van een vrouw”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “🔥🔥🔥🔥”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even:

Foto: Instagram

