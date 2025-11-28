HomeNieuwsEntertainmentLotte Vanwezemael pakt uit met mooie selfies na kappersbezoek: "Prachtig!" (foto's)
Lotte Vanwezemael pakt uit met mooie selfies na kappersbezoek: “Prachtig!” (foto’s)

Op Instagram deelt Lotte Vanwezemael weer wat leuks.

Dat doet de bekende seksuologe wel vaker, aangezien ze maar liefst 209.000 volgers heeft weten te verzamelen op het populaire sociale netwerk.

Fans krijgen een reeks foto’s voorgeschoteld. Het gaat specifiek om leuke selfies na een kappersbezoek. “🍂🍁🥮”, voegt Lotte zelf kort toe.

“Prachtig!”

Haar volgers zijn duidelijk onder de indruk van haar frisse look. “Prachtig”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

