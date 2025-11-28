Halle Berry imponeert met prachtig plaatje: “Heel mooi!” (foto)

Halle Berry maakt haar fans weer blij.
Dat doet ze ook nu weer op Instagram met een nieuwe post. De actrice deelt wel vaker nieuwe updates uit haar dagelijkse leven op het sociale netwerk, waar ze maar liefst 9,2 miljoen volgers heeft.
We zien Halle Berry poseren in een luchtige outfit. “Waking up with joy this Thanksgiving is a blessing! In these crazy times, I’m deeply grateful for my family and friends and the love they bring into my life. Wishing you all a day filled with joy and gratitude! Happy Thanksgiving! 🦃”, schrijft ze bij haar foto.
“Heel mooi!”
Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Heel mooi”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Je bent geweldig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar wat Halle Berry juist gedeeld heeft:
Foto: DFree / Shutterstock.com