Dit zijn volgens Tinder de meest en minst aantrekkelijke sterrenbeelden

Goed of slecht nieuws voor wie bijgelovig is…

Tinder heeft haar Year in Swipe-rapport bekendgemaakt en daar zijn enkele conclusies uit voortgekomen. De bekende datingapp heeft namelijk onderzocht welke sterrenbeelden het best én het slechtst scoren.

Populaire Waterman

We beginnen met de sterrenbeelden die het populairst zijn bij vrouwen. Zij matchen het liefst met een Waterman-man. Onderaan hun lijstje staat Tweelingen, dat dus het slechtst scoort van alle sterrenbeelden.

De sterrenbeelden van meest naar minst aantrekkelijk voor vrouwen zijn: Waterman, Kreeft, Steenbok, Leeuw, Weegschaal, Schorpioen, Stier, Maagd, Boogschutter, Vissen, Ram, Tweelingen.

Aantrekkelijke Kreeft

Mannen voelen zich dan weer het meest aangetrokken tot het sterrenbeeld Kreeft, terwijl Weegschaal-vrouwen het onderspit delven.

De sterrenbeelden van meest naar minst aantrekkelijk voor mannen zijn: Kreeft, Vissen, Ram, Schorpioen, Maagd, Tweelingen, Leeuw, Waterman, Steenbok, Stier, Boogschutter, Weegschaal.

Foto: Shutterstock