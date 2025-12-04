Dame maakt oprit sneeuwvrij, maar de gladde ondergrond wint… (video)

Met vallen en opstaan, dus.

Geestig tafereel in Illinois, waar een vrouw voor het eerst in haar nieuwe huis sneeuw ruimt op de oprit. In het vorige huis was de oprit gevaarlijk smal, wat soms voor valpartijen zorgde omdat de randen niet altijd even goed zichtbaar waren. De vrouw was dus blij dat de nieuwe oprit breder was. “Nu hoef ik me geen zorgen te maken dat ik eraf val”, horen we haar zeggen.

Ongedeerd

Alleen: de grond is bij sneeuw even glad als bij het vorige huis, en dat was ze even vergeten. Volgens haar moeder viel de val wel mee. “Ze is oké! En ze lag een paar seconden later alweer te lachen”, klinkt het.

Foto: YouTube