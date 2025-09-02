Camila Cabello pakt uit met zeer strakke outfit: “Ik hou van deze look!” (foto’s)

Wie nog niet naar een optreden van Camila Cabello is gaan kijken, kan toch een stukje meegenieten.

Op haar Instagram-pagina, waar de dame maar liefst 64 miljoen volgers heeft, pakt de populaire zangeres namelijk regelmatig uit met nieuwe beelden. En dat is ook nu weer het geval.

Deze keer zien we Camila Cabello haar ding doen in een strakke, witte outfit. “Everyone that came to see us in Australia: im sending u a koala hug”, bedankt ze haar aanwezige fans. En van fans gesproken: aan positieve reacties geen gebrek!

“Ik hou van deze look!”

Naast haar post vinden we veel enthousiaste berichten terug. “Ik hou van deze look”, klinkt het. “Je bent geweldig”, gaat het verder. “Je straalt altijd”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.