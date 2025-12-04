Dochter van Wesley Sonck straalt in bikini: “Prachtig!” (foto’s)

Amy Sonck, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld.

Amy Sonck vertoeft momenteel in hemelse sferen. De 26-jarige schoonheid geniet van zomerse temperaturen in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar geniet ze niet alleen van zon, zee en strand, maar ook van heerlijk eten en sportieve activiteiten.

Zonsondergang

Op Instagram deelde ze enkele beelden waarvan u en wij momenteel alleen maar kunnen dromen. “Van surfen tot dineren bij zonsondergang. De perfecte dag in Abu Dhabi”, glundert ze bij de kiekjes. “Prachtige foto’s”, klinkt het in de reacties, naast tal van hartjes.

Foto: Instagram