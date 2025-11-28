HomeNieuwsEntertainmentEline De Munck deelt het verloop van haar zwangerschap met deze reeks...
Eline De Munck deelt het verloop van haar zwangerschap met deze reeks foto’s: “Zo mooi zwanger!”

Eline De Munck geeft nog eens een stevige update van haar zwangerschap!

De onderneemster, die het met meer dan 192.000 volgers bijzonder goed doet op Instagram, deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is dus ook nu weer niet anders.

“Laatste filmpje = Mood ♥️😝. Mijn zwangerschap van begin tot (bijna) einde 🤩”, schrijft ze lachend bij de beelden. En haar fans? Die zijn enthousiast!

“Zo mooi zwanger!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi zwanger”, klinkt het. “Love it”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar deze aardige lading beelden en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

