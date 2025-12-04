Model waagt zich aan elegante outfit met uitsnijding: “Deze moet ik hebben!” (video)

Een outfit van Fashion Nova is viraal gegaan omdat die voor veel mensen de perfecte elegante jurk blijkt te zijn.

Nog geen idee wat aan te trekken tijdens de feestdagen? Misschien is deze jurk wel iets voor de dames onder ons. Het gaat om een kleedje van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. In een Instagramvideo draagt een model de bewuste outfit: een zwarte maxi-jurk met een speelse uitsnijding onder de buste en aan haar taille, wat de look een frisse en verleidelijke uitstraling geeft. Het asymmetrische bandje over één schouder maakt het geheel modern en sierlijk.

Mooi én goedkoop

Een pracht van een jurk, en dat voor een prikje: je betaalt slechts 13,95 euro voor dit pareltje. En óf de reacties laaiend enthousiast zijn! “Hier hou ik van. Makkelijk aan te trekken en elegant”, “Dit is ronduit prachtig”, “Daarom vind ik het geweldig om vrouw te zijn”, “Pure beautyvibes”, en “Deze moet ik hebben!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram