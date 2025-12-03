Van Buckingham naar Montecito: Meghan Markle toont haar droomkerst op Netflix

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, liet haar prinsessenleven achter zich en geniet nu van een rustig bestaan in Californië, ver weg van de Britse roddelpers. Geen koninklijke plichten meer, dus moest er een nieuwe job komen…

En die vond ze bij Netflix. De voormalige actrice stort zich nu volledig op de lifestylewereld. Als een soort desperate housewife leert ze je hoe je je huis feestelijk aankleedt, een perfecte kalkoen bereidt en je gasten entertaint.

Magische eindejaarsperiode

Het blijft allemaal een beetje onwennig – Meghan in een schort is toch even wennen – maar ze gaat er wél vol voor. Sinds 3 december kan je ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’ bekijken. Netflix beschrijft het programma als volgt: “Breng december door met Meghan in Montecito voor een magische eindejaarsperiode. Samen met vrienden en familie decoreert ze, kookt ze en maakt ze cadeautjes met eenvoudige tips die je thuis makkelijk kan nabootsen. Warm, gezellig en vol traditie en plezier!”

Of je haar feesttips volgt, kies je uiteraard zelf. ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’ is nu op Netflix te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube