HomeNieuwsEntertainmentJennifer Lopez verbaast fans met nieuw plaatje: "Enorm mooi!"
Entertainment

Jennifer Lopez verbaast fans met nieuw plaatje: “Enorm mooi!”

R
Door R
0

Jennifer Lopez heeft een eigen huidverzorgingsmerk.

En hoewel ze daar soms andere modellen voor inschakelt, staat ze ook geregeld zelf reclame te maken. En met succes, zo blijkt. De Instagram-pagina van ‘JLO BEAUTY’ heeft maar liefst 1.1 miljoen volgers.

Ook deze keer passeert de populaire zangeres zelf de revue. Buiten wat reclametekst valt er niet veel te lezen, maar tussen de reacties is er wel heel wat te ontdekken.

“Enorm mooi!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Enorm mooi”, klinkt het. “Zo onberispelijk”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even!

Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock.com

Vorig artikel
Sarah Puttemans poseert in mooie lingerie: “Heel knap!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel