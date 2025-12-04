‘The Abandons’: de donkere, nieuwe Netflix-western waar iedereen het over heeft

Sinds 4 december staat ‘The Abandons’ op Netflix, en de serie maakt meteen indruk. Het rauwe westernverhaal – dat zich afspeelt in het grensgebied van Washington en Oregon in de jaren 1850 – toont een wereld waar wetten amper tellen en macht vooral met kogels wordt afgedwongen.

Centraal staan twee totaal verschillende families die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Constance Van Ness leidt haar rijke, ambitieuze clan met ijzeren hand en doet er alles aan om haar land en status uit te breiden. Aan de andere kant heb je de hechte “gekozen familie” rond Fiona Nolan, die haar bescherming en harde liefde combineert met een flinke portie meedogenloosheid. Hun strijd barst meteen los en brengt geheimen, verboden romantiek, klasseconflicten en wraak plots heel dichtbij.

Headey en Anderson stelen de show

De chemie tussen Lena Headey (Fiona Nolan) en Gillian Anderson (Constance Van Ness) is een van de redenen waarom de serie zo sterk binnenkomt. Ze worden ondersteund door een brede cast – Lucas Till, Nick Robinson, Diana Silvers, Aisling Franciosi en meer – waardoor de wereld van ‘The Abandons’ echt begint te leven.

Visueel voelt de serie als een liefdesbrief aan klassieke westerns: grote landschappen, spanning die langzaam opbouwt, en de typische stoere sfeer. Tegelijk is het verhaal verrassend modern, met thema’s rond sociale ongelijkheid, macht en morele keuzes.

Hobbelige productie, sterk resultaat

Hoewel de productie niet zonder uitdagingen was – van een gewijzigd afleveringsaantal tot een showrunnerwissel tijdens de reshoots – ziet het eindresultaat er opvallend strak uit. De serie voelt groots, dramatisch en ambitieus, met een mix van familiedrama, vuurwapengeweld en politieke intrige.

Kortom: ‘The Abandons’ is een western die iets te vertellen heeft, én daar nog spannend mee uitpakt ook.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube