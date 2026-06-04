Vriendin van Sean Dhondt geniet in jacuzzi: “Wat een lichaam!” (foto’s)

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, oogst heel wat lof met enkele zomerse kiekjes. “Wat een buikspieren!”, reageren haar volgers vol bewondering.

Maithé Rivera heeft met haar gezin een welverdiende adempauze genomen in de Ardennen. De 27-jarige blondine, die vorig jaar voor het eerst mama werd, postte enkele foto’s waarop ze geniet van een prachtige zonsondergang. De sympathieke influencer poseert in bikini in een jacuzzi en toont daarbij haar afgetrainde lichaam. “Little getaway”, schrijft ze erbij.

Buikspieren

Haar meer dan 100.000 volgers gunnen haar alle geluk en overladen haar met complimenten. “Natuurlijke schoonheid”, “Wat een lichaam! Je ziet er geweldig uit”, “Lekker relaxen mag ook wel eens, hé”, “Wat een buikspieren!”, “Waaaw, je ziet er prachtig uit”, en “Maar zo knap”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram