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Sarah Puttemans geniet in bikini van Franse zon: “De knapste!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
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Sarah Puttemans heeft enkele zomerse vakantiefoto’s gedeeld. “Je ziet er fantastisch uit!”, wordt er gereageerd.

Sarah Puttemans vertoefde onlangs in zonnigere oorden. De 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst pikte het einde van de Zuid-Franse zomer mee in de kuststad Antibes. Daar ging ze aan boord van een luxejacht en genoot ze van de zon in een bordeauxrode triangelbikini. “Nog één laatste keer genieten van de zomer!”, glundert ze bij de foto’s op Instagram.

Lovende volgers

Haar volgers gunnen haar alle geluk en uiten hun bewondering. “Klasse!”, “Prachtig lichaam!”, “De knapste!”, “Je ziet er fantastisch uit!” en “Zo chic!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram

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