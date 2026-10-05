Elisabeth Lucie Baeten verrast met tijdelijke metamorfose: “Wauw!” (foto’s)

Elisabeth Lucie Baeten heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Iconisch!”, klinkt het in de reacties.

31 oktober ligt nog eventjes voor ons, maar Elisabeth Lucie Baeten heeft al een eerste Halloweenfeestje achter de rug. De 35-jarige actrice, die we vooral kennen van haar typetje ‘Katrien van Politiek PR’, liet zich voor de gelegenheid een nieuwe (tijdelijke) look aanmeten, zo zien we op Instagram. Ze draagt een lange, zilvergrijze pruik en opvallende rode lippenstift, gecombineerd met een zwarte haltertop en een zwarte kanten choker. “Halloween is dit jaar vroeg begonnen, en dan nog in stijl, dankzij queen Anastasia Chernook!”, schrijft ze erbij.

Geslaagde look

Haar meer dan 300.000 volgers vinden haar Halloweenlook meer dan geslaagd. “Oké, ja!”, “Iconisch!”, “Wauw!”, “Een bijeenkomst van diva’s!” en “Prachtig!”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram