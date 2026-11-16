Véronique De Kock krijgt heel wat complimenten op enkele vakantiefoto’s. “Hoe knap kun je zijn?!”, vraagt een volger zich af.

Véronique De Kock zocht en vond onlangs wat welverdiende ontspanning in Dubai, waar het met temperaturen rond de 30 graden momenteel bakken en braden is. De 49-jarige voormalige Miss België deelde op Instagram een reeks vakantiefoto’s. Zo poseert ze in verschillende elegante outfits, wandelt ze over het strand en trekt ze de aandacht in een kleurrijk, strapless badpak met een fleurige bloemenprint. “Nog enkele mooie herinneringen aan vorige week!”, schrijft ze erbij.

Lovende reacties

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Wauw, wat een schoonheid!”, “Nog steeds de mooiste vrouw van België!”, “Geniet ervan, je verdient het!”, “Prachtige vrouw!” en “Hoe knap kun je zijn?!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram