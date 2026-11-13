Vrouw van Kevin De Bruyne imponeert in doorschijnende outfit: “Geen woorden voor!” (foto’s)

Michèle Lacroix, de echtgenote van Kevin De Bruyne, oogst heel wat lof met enkele foto’s waarop ze een opvallende outfit draagt.

Michèle Lacroix was vorige week van de partij op de avant-première van ‘Le Faux Soir’, de nieuwe film van Michaël R. Roskam. De 32-jarige brunette trok de aandacht in een strakke, zwarte jurk met een hoge col en een doorschijnende rok.

Stijlvol

Achteraf deelde ze enkele kiekjes op Instagram. Kevin De Bruyne reageerde als een van de eersten op de foto’s. “Stijlvolle echtgenote!”, knipoogt hij. Ook haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Hier zijn geen woorden voor!”, “Wat een schoonheid!” en “Adembenemend mooi!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram