Salma Hayek trotseert zee, maar laat zich verrassen door golven: “Net een zeemeermin!” (video)

Salma Hayek heeft een leuke video gedeeld waarop ze geniet in de zee, al zijn de golven iets krachtiger dan gedacht…

Zaterdag was het Wereld Oceanen Dag, dus was het tijd om eens extra stil te staan bij de schoonheid van die prachtige wonderen der natuur. Salma Hayek deed dat op haar manier: door een dagje te genieten van zon, zee en strand. De 57-jarige Mexicaans-Amerikaanse actrice postte op Instagram een video waarop ze in het water vertoeft en zich laat meevoeren door de golven. Die zijn duidelijk een stuk heftiger dan ze initieel dacht.

Schoonheid

Haar volgers vinden het in ieder geval een fijn spektakel. “Zo mooi! Zorg dat je niet te veel zout water binnenkrijgt”, “Pure schoonheid in de oceaan”, “Je lijkt wel een zeemeermin!”, “Deze vrouw wordt mooier met het ouder worden”, en “Wat een godin”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram