Vriendin van Sean Dhondt toont bolle buik: “Zo mooi zwanger!” (foto)

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, heeft een foto gedeeld waarbij de focus op haar ronde buik ligt. “Je straalt”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Nog eventjes en dan mogen Maithé Rivera en Sean Dhondt zich voor het eerst mama en papa noemen. Maithé is in verwachting van een meisje en zit inmiddels al aan week 28. De 25-jarige triatlete deelde een foto waarop haar bolle buik al heel goed te zien is.

Complimenten

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Als de baby even mooi is als de mama: wauw!”, “Zo mooi zwanger! Jullie doen dat heel goed!”, “Prachtige foto van een knappe toekomstige mama”, “Echt knap”, en “Je straalt”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram