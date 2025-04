Olga Leyers poseert op artistieke wijze. Fans onder de indruk: “Sprakeloos!” (foto)

Olga Leyers, die momenteel hoogzwanger is, weet haar fans weer te verbazen.

Haar meer dan 226.000 volgers op Instagram krijgen wel vaker straffe beelden voorgeschoteld. En dat is ook nu weer niet anders.

Zo zien we in Olga’s nieuwste post de dame op artistieke wijze poseren voor de lens. “A pregnant Morticia Addams is my moodboard from now on 🖤”, schrijft ze bij het beeld.

“Sprakeloos!”

De verwijzing naar het fictieve personage uit ‘The Addams Family’ is treffend. “Sprakeloos”, klinkt het onder andere tussen de vele lovende reacties. “Prachtig”, gaat het verder. “Wat ben je mooi”, besluit een laatste volger nog.