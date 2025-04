Jamie-Lee Six geniet in bikini van de zon: “Knapperd!” (foto’s)

Jamie-Lee Six krijgt heel wat complimenten op enkele zonnige foto’s. “Je bent een supermooie dame, Jamie-Lee”, klinkt het in de reacties.

Zalig, dat lenteweer! Eindelijk weer genieten van het zonnetje en ook Jamie-Lee Six weet wat goed is. De 26-jarige actrice en influencer postte enkele kiekjes waarop ze in bikini poseert op haar terras terwijl de zon haar werk doet. “Meer dagen zoals vandaag aub”, glundert ze bij de plaatjes.

Bewondering

Haar bijna 300.000 volgers geven haar geen ongelijk en uiten hun bewondering. “Mooie bikini”, “Sexy”, “Genieten van elk moment”, “Knapperd!”, “Je bent een supermooie dame, Jamie-Lee”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram