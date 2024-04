Rihanna straalt in sensuele lingerie die ze zelf ontworpen heeft: “Zo mooi en sexy!” (foto/video)

Popster en ontwerpster Rihanna heeft een nieuwe lingerielijn ontworpen en toont die nu zelf ook aan het grote publiek. “Ik kan niet geloven hoe goed je eruitziet!”, reageren haar volgers enthousiast.

Rihanna is uiteraard wereldberoemd als zangeres van onder meer kleppers zoals ‘Umbrella’ en ‘We Found Love’, maar daarnaast ontwerpt ze zelf ook lingerie. De 36-jarige Barbadiaanse zangeres, die vorig jaar voor de tweede keer mama werd, titelt de collectie ‘Savage Signature Script’, een onderdeel van haar ‘Savage X Fenty’-merk. Op Instagram poseert ze zelf in een aantal exemplaren uit die nieuwe collectie.

Klassevol

En óf het resultaat gesmaakt wordt door haar volgers! “Perfectie!”, “Knappe vrouw”, “Deze vrouw is alles! Ik wil zoals haar zijn later. Slim, sexy, klassevol en sterk”, “Ze ziet er prachtig uit”, “Zo mooi en sexy!”, en “Ik kan niet geloven hoe goed je eruitziet!”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok