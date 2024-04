Jamie-Lee Six deelt badselfie, Britney Spears leeft zich uit in bikini en Hailey Bieber poseert in badpak (foto’s)

Het is weer meer dan hoog tijd voor een nagelnieuwe lading BV-prentjes!<

Want jawel hoor: ook de voorbije dagen hebben bekende gezichten uit binnen- én buitenland meer dan hun uiterste best gedaan op Instagram. Zo passeren uit eigen land onder anderen Jamie-Lee Six, Virginie Claes, Celine Van Ouytsel en Evelien Van Hamme de revue.

In het buitenland wisten Britney Spears, Hailey Bieber, Paris Hilton, Amanda Holden en nog vele anderen hun respectievelijke fans weer blij te maken met prachtige plaatjes. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.