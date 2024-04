Aisha Van Zele uit ‘The Sky is the Limit’ verbaast volgers met badpakfoto: “Je ziet er stralend uit!”

Aisha Van Zele heeft een leuke vakantiefoto gedeeld waarop ze poseert in een opvallend badpak. “Wow, Aisha!”, complimenteren haar volgers haar.

Aisha Van Zele vertoeft momenteel in het zonnige Miami en geniet daar overduidelijk van het mooie weer. Het 39-jarige model, dat in 2016 te zien was in ‘The Sky is the Limit’, deelde op Instagram een vakantiekiekje waarop ze straalt in een geel badpak. “From Miami with love”, schrijft de mama van één erbij.

Zonnegloed

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je ziet er stralend uit met je mooi badpak”, “Klassevrouw”, “Knap”, “Maar alles is mooier met een zonnegloed huidje! Geniet nog”, en “Wow, Aisha! Je ziet er fantastisch uit”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram