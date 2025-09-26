Pommeline Tillière straalt in zomerse outfit: “Heel mooi!” (foto)

Pommeline Tillière krijgt heel wat complimenten op een zomerse foto. “Prachtig!”, luidt het onder meer in de reacties.

Pommeline Tillière heeft een deugddoende vakantie achter de rug en blikt met een fotocompilatie terug op haar leukste herinneringen. Zo poseert de 31-jarige tattoo-artieste, bekend van ‘Temptation Island 2017’, zichtbaar gelukkig in een zomers topje voor het Colosseum in Rome. “Rome dump 2025 – herinneringen, zonsondergangen & véél te veel pasta”, lezen we in het bijschrift.

Monument

In de reacties alleen maar positiviteit. “Knappe vrouw”, “Heel mooi!”, en “Prachtig!”, klinkt het lovend in de reacties. “Je kunt nooit te veel pasta hebben!” en “Twee mooie monumenten op één foto”, knipogen enkele volgers.

Foto: Instagram