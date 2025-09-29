Niels Destadsbader deelt deze leuke bikiniselfie van zijn vriendin niet zomaar: “Proficiat!” (foto)

Op Instagram heeft Niels Destadsbader wat leuks gedeeld!

Met niet minder dan 369.000 volgers doet de populaire zanger het uitermate goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt hij daar dan ook nieuwe beelden uit zijn dagelijkse leven. En dat was ook recent niet anders.

Zo toont Niels nu een mooie selfie aan zijn fans. En hij staat er niet alleen op! Zijn vriendin Gill Requière vierde onlangs haar verjaardag en dat moest natuurlijk gedeeld worden. Destadsbader voegt er ook een mooie boodschap aan toe. “Wat is het leven leuk met jou. Happy b-day, knappie. ♥️”, voegt hij toe aan het prentje.

Felicitaties

Niels is lang niet de enige die Gill wil feliciteren. “Happy bdaaaaay! Geniet ervan samen”, klinkt het. “Proficiat”, gaat het verder. “Oooohh 💗 Happy birthday”, sluit Dina Tersago nog af. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar wat er juist op Instagram geplaatst werd.