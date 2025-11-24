Cindy Crawford geniet in badjas: “Je ziet er prachtig uit!” (foto)

Ongetwijfeld staat ‘een badjas’ weer op menig verlanglijstje voor de komende feestdagen.

Cindy Crawford heeft er echter geen meer nodig. Dat toont ze op Instagram, waar ze maar liefst 8,2 miljoen volgers heeft. Daar deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders.

We zien Cindy in badjas poseren met een glaasje bubbels in haar hand. Haar fans zijn er al vlug bij om te laten weten wat ze van het plaatje vinden.

“Je ziet er prachtig uit!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er prachtig uit”, klinkt het. “Mijn favoriete model”, gaat het verder. “Wat een mooie, gespierde benen”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.