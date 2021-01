Eén van de meest veelbesproken figuren uit ‘Temptation Island’ is ongetwijfeld Pommeline. De nu 26-jarige beleefde eind 2020 nog op de valreep warme tijden, want ze had het verwaterde contact met haar vader hersteld. “Hoe ouder ik werd, hoe meer ik besefte dat ik van hem houd. Hij is en blijft mijn echte vader”, zo vertelt ze in ‘Dag Allemaal’.

Dat corona ook bij haar een stok in de wielen heeft gestoken van haar bloeiende tattooshop, dat ondervindt ze maar al te goed. “Gelukkig waren er de premies van de overheid en verdien ik geld met mijn voedingssupplementen en mijn activiteiten op Instagram”, legt ze uit. “Ik kan dus terugvallen op een buffer. Al blijft het wel zwaar.”

”Kinderen”

Toch waren er enkele lichtpuntjes in 2020 voor haar. De verzoening met haar vader bijvoorbeeld, maar ook haar geluk met vriend Cirio. “We praten zeker over kinderen en we willen er ook allebei, maar ik ben bang dat mijn lichaam er slecht zal uitzien na een bevalling… Mijn zus wilde altijd een dochter, maar ze heeft vier jongens. Ze hoopt dat ik een meisje krijg en heeft nu al laten verstaan dat zij de meter moet zijn”, aldus Pommeline.

Foto: Instagram Pommeline