Een ontwapenende Annemie Struyf in Humo. In de rubriek ‘De 7 Hoofdzonden’ neemt ze geen blad voor de mond en praat ze honderduit over de uitdagingen en deugden in haar leven. Met haar nieuwe programma ‘Het Hoge Noorden’ lijkt ze weer een schot in de roos te hebben gemaakt.

”Noorwegen heeft me gecharmeerd. Om veertien uur gaan de boeken er toe. Ze hechten er veel belang aan de balans tussen werk en gezin: een vrouw krijgt een volledig jaar bevallingsverlof, een kersverse vader mag drie maanden thuisblijven. Mijn reportages houden me altijd een spiegel voor. Deze keer heb ik vaak gedacht: aan welke rotvaart leven we hier! Dat is de zonde, niet de traagheid”, zo vertelt ze.

Naaktfoto’s

Humo was ook benieuwd naar haar relatie. Of haar nieuwe lief zou mogen flirten met een andere vrouw? “Als je zoiets kostbaars als de liefde hebt gevonden, dan ga je daar niet mee knoeien. We hebben het er eigenlijk nog niet over gehad, maar ik ga ervan uit dat mijn lief er ook zo over denkt. We hebben elk ons leven, ons verleden, onze kinderen, onze passies en elkaar. Nog meer willen en gaan rondscharrelen? Dat zou pas van gulzigheid getuigen.”

”Met wat ik nu heb vind ik onkuisheid het gerommel in de marge. Iedereen moet doen wat hij wil. Stuur gerust naaktfoto’s naar een ander terwijl je partner voor de kinderen zit te zorgen, maar ik vind dat wel onkuis. Soms hoor je koppels zeggen: alles wat met wederzijdse toestemming gebeurt, moet kunnen. Dat klopt niet. Mijn lief en ik leven niet in een bubbel. Wat wij doen, heeft impact op onze kinderen, op onze omgeving. Met wederzijdse toestemming elkaar verneuken, blijft verneuken”, zo geeft ze aan.

Foto: BELGA