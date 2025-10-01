Zangeres Maan verbaast fans met doorzichtige jurk: “Schoonheid!” (foto’s)

Maan de Steenwinkel weet haar fans weer te verbazen.

De meer dan 884.000 Instagram-volgers van de zangeres krijgen regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En dat is ook deze keer weer helemaal het geval.

Zo zien we in onderstaand fotoalbum Maan meermaals in een doorzichtige jurk poseren. “Voelde me een wandelend kunstwerk. Wat een grote eer om jouw jurk te mogen dragen. Queeeen Iris van Herpen 🖇️🌿”, voegt ze toe aan de beelden.

“Schoonheid!”

Fans van de zangeres zijn duidelijk ook onder de indruk van de opmerkelijke creatie én van hun idool. “Schoonheid”, klinkt het. “Echt fantastisch✨”, gaat het verder. “Zo prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.