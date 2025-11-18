Pijnlijk moment tijdens huwelijksreis van Sien en Ziggy in ‘Blind Getrouwd’: “Ik denk dat we beter gewoon afronden” (video)

Tot nu toe is het voor Sien en Ziggy een huwelijksreis in mineur. Een fragment aan tafel spreekt boekdelen.

Nee, van een onverdeeld succes kunnen we bij Sien en Ziggy in ‘Blind Getrouwd’ niet spreken. De romantiek is ver te zoeken. Het kersverse koppel discussieerde al tijdens het zoeken naar hun hotel en wanneer ze daar aankomen, lijken ze niet echt zielsgelukkig met elkaars aanwezigheid.

Eenzame wandeling

In een nieuw fragment wordt dat nog duidelijker. “Ik ga het er voor vandaag bij laten”, zegt Ziggy. “Ik denk dat we beter gewoon afronden en gaan slapen”, reageert Sien daarop. “Ik ben op. Ik heb geen zin meer om te praten”, zucht Ziggy. “Voor mij is het ook genoeg geweest”, antwoordt Sien. Daarna maakt ze op zichzelf een wandelingetje. Kortom: voor sfeer en gezelligheid voorlopig een dikke buis. Benieuwd of dat nog goedkomt…

