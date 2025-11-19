Hoogzwangere Laura uit ‘Blind Getrouwd’ poseert in lingerie: “Zo’n mooi buikje!” (foto)

Laura Lieckens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een prachtige lingeriefoto gedeeld. “Wat ben je mooi zwanger zeg!”, klinkt het in de reacties.

Aftellen geblazen voor Laura Lieckens, die in juni liet weten dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. De 32-jarige interieurarchitecte is inmiddels 40 weken zwanger. Of haar zoontje Eben (3) een broertje of zusje krijgt, verklapt ze nog niet. Op Instagram deelde Laura een leuke foto waarop ze in zwarte lingerie poseert. “40 weken wij met twee”, glundert ze bij het kiekje.

Hartverwarmende reacties

Haar bijna 100.000 volgers tellen vol spanning met haar af. “Wat ben je mooi zwanger zeg! Succes met de bevalling”, “Proficiat! Zo sterk van je”, “Prachtig zwanger! Zo’n mooi buikje!” en “Een succesvolle bevalling gewenst en geniet van de eerste uren samen met jullie viertjes”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram