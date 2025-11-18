HomeNieuwsEntertainmentOlga Leyers straalt in artistieke fotoshoot: "Onvoorstelbaar mooi!" (foto's)
Entertainment

Olga Leyers straalt in artistieke fotoshoot: “Onvoorstelbaar mooi!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
0

Olga Leyers poseert als de beste, dat bewijst ze ook nu weer.

Olga Leyers heeft een pracht van een fotoshoot gedeeld op Instagram. De 28-jarige jongste dochter van Jan Leyers lijkt een samenwerking te zijn aangegaan met Rémy Martin, één van de bekendste Franse cognacmerken. Op de kiekjes straalt ze zoals altijd. “Spannende dingen in het vooruitzicht”, houdt ze het mysterieus.

Bewondering

In de reacties klinkt er alleen maar bewondering. “Ma hoe knap zijde gij nu?!”, “Prachtige foto’s”, “Onvoorstelbaar mooi!” en “SUPER mooie fotoreeks, Olga!”, is slechts een greep uit de vele comments.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Vrouw van Justin Bieber maakt indruk in bikini: “Hoe kan iemand zó mooi zijn?!” (foto’s)
Volgend artikel
Pijnlijk moment tijdens huwelijksreis van Sien en Ziggy in ‘Blind Getrouwd’: “Ik denk dat we beter gewoon afronden” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel