‘Britain’s Got Talent’-jurylid Piers Morgan heeft kritiek geuit op de beslissing van prins Harry en zijn echtgenote Meghan om een stap terug te zetten uit het Britse koningshuis. Zo liet Meghan volgens hem al vaker mensen zitten en krijgt ze altijd wat ze wil.

Woensdag raakte bekend dat Meghan en Harry besloten hebben om een stap opzij te zetten als vooraanstaande leden van de koninklijke familie. Ook maakten ze duidelijk dat ze in de toekomst financieel onafhankelijk zullen worden. Vermoedelijk verhuizen ze binnenkort naar Canada, waar Meghan een appartement bezat toen ze meespeelde in de advocatenreeks ‘Suits’.

Piers Morgan is niet te spreken over die beslissing en het feit dat ze de Queen niet eerder hadden ingelicht. “Sommige mensen vinden dat ik te kritisch ben voor Meghan Markle, maar ze liet haar familie, haar vader en heel wat vrienden zitten, zorgde voor een vertroebelde band tussen Harry en William, en breekt nu met de koninklijke familie. Meer hoef ik niet te zeggen”, schreef hij op Twitter.

De 54-jarige journalist tweette ook een GIF van Meghan en Harry met het veelzeggende bijschrift “Wat Meghan wil, krijgt ze”. Morgan vindt het overigens respectloos dat ze de Queen niet persoonlijk op de hoogte brachten. “Wow, wat een schandelijke manier om de Queen te behandelen. Schaam jullie, Harry en Meghan. Buckingham Palace zegt dat het ingewikkeld is. Vertaling: de Queen is razend”, klinkt het.

People say I’m too critical of Meghan Markle – but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020